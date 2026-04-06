Bei Dogma gibt es schon wieder Probleme. Diesmal scheinen diese jedoch nicht auf dem Mist des Managements gewachsen zu sein.

Im Herbst und Winter 2025 machten Dogma weniger mit Musik als vielmehr mit Negativschlagzeilen von sich reden. Nach dem plötzlichen Ausstieg dreier Band-Mitglieder hagelte es Vorwürfe gegen das Management. Knebelverträge, fehlende Bezahlung, Probleme mit der Einwanderungsbehörde, Manipulation und Missbrauch sind nur einige der Punkte. Nach und nach meldeten sich seither immer mehr Musikerinnen, die Dogma (wenn auch nur beinahe) angehörten, sowie einer der Mitbegründer des Projekts mit ähnlichen Geschichten. Verschiebungen & Absagen Nun gibt es wieder Probleme mit der Einreise, für die jedoch scheinbar niemand in und um Dogma etwas kann. Während einige Künstler angekündigt haben, überhaupt nicht mehr durch die…