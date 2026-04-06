Ex-Arch Enemy-Röhre Alissa White-Gluz hat in einem aktuellen Gespräch eingehend über ihren veganen Lebensstil geplaudert.

Die frühere Arch Enemy-Frontfrau Alissa White-Gluz, welche kürzlich die Gründung ihrer neuen Band Blue Medusa bekanntgegeben hat, ernährt sich vegan. In einem Knotfest-Interview hat die 40-Jährige nun ausführlich über ihre Beweggründe dafür sowie Veganismus und Tierrechte im Allgemeinen geplaudert. Zweierlei Maß "Ich habe mitangesehen, wie Tierrechte eine regelrechte Achterbahn von Erfolgen und Niederlagen mitgemacht haben", holt Alissa White-Gluz aus. "Es ist immer eine sehr interessante Sache, wenn jemand zum Beispiel einen Beagle aus einem Tierversuchslabor rettet. Das ist tatsächlich gerade geschehen — ein Haufen Beagles wurden gerettet, und die Aktivisten kamen ins Gefängnis. Aber sie werden als Helden gefeiert, weil…