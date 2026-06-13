Belphegor haben dieses Jahr einiges vor. Nebst der Veröffentlichung eines neuen Albums stehen auch zahlreiche Konzerte auf der Agenda.

Belphegor haben zuletzt mit ‘Scarlet Beast — Leviathan’ eine neue Single herausgebracht. Das ließ bereits vermuten, dass die österreichische Black/Death-Metal-Formation um Frontmann Helmuth Lehner am Nachfolger von THE DEVILS (2022) arbeitet. Und tatsächlich soll Ende dieses Jahres ein neues Album via Reigning Phoenix erscheinen. Dieses soll „ursprünglicher, ritualistischer und zerstörerischer“ sein als alles Bisherige. Dunkle Magie Zuvor stehen allerdings noch einige Live-Termine an. Während es die Truppe im Sommer mit dem Wolfszeit Festival in Eisfeld am 22. August und der Wildstyle & Tattoo Messe in Wien am 5. September eher ruhig angehen lässt, entfesseln Belphegor im Anschluss „ihre magischen Prozessionen…