Never Easy live in Wiesbaden 05.05.2026

Künstler: Never Easy

John Corabi: Zeit mit Mötley Crüe war Fluch und Segen
John Corabi
John Corabi, der bekanntermaßen 1992 Vince Neil am Mikrofon von Mötley Crüe ersetzte, blickt mit gespaltener Meinung zurück auf jene Zeit.
John Corabi (unter anderem The Dead Daisies, Ex-Ratt) vertrat 1992 bis 1997 Vince Neil als Sänger der Glam-Metaller Mötley Crüe. Heutzutage blickt der Musiker mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf diese für ihn prägende Zeit zurück. Im Interview mit dem Celebrity Jobber-Podcast reflektiert er sein Engagement bei Mötley Crüe. Schlüsselmoment Auf die Frage, ob er das Job-Angebot als Schlüsselmoment in seiner Karriere bezeichnen würde, antwortete Corabi: "Natürlich. Rückblickend hat mich das erst ins Rampenlicht gerückt. Hätte ich das mit The Scream (Corabis Band vor Mötley Crüe - Anm.d.Red.) irgendwann auch geschafft? Möglich. Das ist schwer zu sagen. Aber diese…
