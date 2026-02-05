Schocknachricht aus dem Hause Omnium Gatherum: Bei Frontmann Jukka Pelkonen wurde ein Lymphom entdeckt. Die Situation sei ernst.

In Kürze starten Omnium Gatherum ihre Europatournee zum aktuellen Album MAY THE BRIDGES WE BURN LIGHT THE WAY. Begleitet werden die Finnen dabei von Fallujah und In Mourning. Einer wird jedoch nicht dabei sein: Jukka Pelkonen. Der Sänger hat jüngst eine ernst zu nehmende Diagnose erhalten, wie er selbst via Social Media verkündet. Ein herber Schlag „Ich muss euch leider mitteilen, dass ich an der anstehenden Europatournee nicht teilnehmen kann“, schreibt der Finne einleitend, und schiebt sogleich die Erklärung hinterher: „Ich habe die Diagnose Lymphom erhalten. Diese ernste Situation erfordert nun meine volle Aufmerksamkeit.“ Ein Lymphom ist in der Regel ein…