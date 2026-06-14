Devin Townsend ist als Tausendsassa des Prog Rock/Metal bekannt. Mit seinem neuesten Werk erschuf er eine Geschichte der Transformation.

Das komplette Interview mit Devin Townsend findet ihr in der METAL HAMMER-Juniausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Hatte THE MOTH auch einen Einfluss auf dich selbst? Devin Townsend: Es hat mir gezeigt, wie sehr man durch die Arbeit in einem Team dazu gezwungen wird, an der eigenen sozialen Kompetenz zu arbeiten. Meine Ideen sind diffus. Ich bin ein emotionaler Mensch und ich habe eine komplizierte Verbindung zu den meisten Dingen in meinem Leben. Aber wenn ich eine Idee in einem Ausmaß wie THE…