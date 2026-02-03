Toggle menu

Skid Row: Die Band sucht nach einem passenden Sänger

Skid Row
Scotti Hill mit Skid Row bei Tons of Rock 2023 am 21. Juni 2023 in Oslo
Foto: Redferns, Per Ole Hagen. All rights reserved.
von
Seit 2024 haben Skid Row keinen Frontmann. Wie Scotti Hill nun erklärte, wolle man in Kürze nach einem geeigneten Kandidaten suchen.
Seit dem Ausstieg von Erik Grönwall bei Skid Row 2024 steht die Band ohne Sänger da. Auf einer US-Tour im Mai und Juni desselben Jahres half zuletzt Halestorm-Frontfrau Lzzy Hale am Mikrofon aus. Eine permanente Lösung soll dies allerdings nicht darstellen. Im Gegenteil: Wie Gitarrist Scotti Hill erklärte, sei man bereits auf der Suche nach einem Nachfolger.

Auf der Suche

„Wir arbeiten daran. In ein paar Wochen geht es richtig los. Mal sehen – in etwa einer Woche werden wir die Suche offiziell ankündigen und dann richtig durchstarten“, sagte Hill im Interview mit ‘The Music Universe’. „Wir werden die Sache in die Wege leiten, den Richtigen finden und dann wieder aktiv werden. Es ist kein einfacher Job. Wirklich kein einfacher Job. Diese Songs sind echt schwer zu singen. Und die Chemie muss stimmen, denn wir verstehen uns in unserer Band super. Wir sind wie eine Familie, und wir brauchen jemanden, der sich genauso verhält.“

Zuvor äußerte sich bereits Bassist Rachel Bolan bezüglich der Sängersuche. Damals erklärte er im Podcast ‘Rockstrap’, dass man auf ein paar Kandidaten bereits ein Auge geworfen hätte. Gemeinsam mit Produzent Nick Raskulinecz sowie dem Bandmanagement wolle man entsprechende Personen sichten und anschließend urteilen. „Wir haben ein paar Jungs im Blick, auf die wir uns schon sehr freuen. Hoffentlich sind wir also noch vor Jahresende wieder auf Tour.“

Der frühere H.E.A.T-Sänger Erik Grönwall stieß 2022 zu Skid Row. Gemeinsam nahmen sie das Album THE GANG’S ALL HERE (2022) auf. Bereits zwei Jahre später kündigte Grönwall die Trennung von der Band an. Offiziell gab er gesundheitliche Probleme an. Seitdem ist der Posten vakant.


Tom Lubowski schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

