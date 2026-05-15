Die filmreife Erfolgsgeschichte des Ozzy Osbourne-Gitarristen Zakk Wylde ist weithin bekannt. Nun teilt er seinen Rat für junge Menschen.

Der Traum vom Rock-Star-Leben treibt die Musikbegeisterte Jugend noch immer um. So wird Black Label Society-Frontmann und Pantera-Gitarrist Zakk Wylde immer wieder von Leuten dazu befragt, ob er einen Rat für junge Musizierende hat. Im Interview mit Revolvers Jimmy Hubbard erklärt er, was in seinen Augen das Wichtigste ist. Lebensunterhalt Zunächst erklärt er, was Erfolg für viele Musiker bedeutet. Er sagt: "Ich spreche jetzt einfach mal für alle Musiker. Für uns ist es am wichtigsten, zu spielen und unsere Rechnungen bezahlen zu können. Klar, wenn man mit seiner Musik Multimillionär order Milliardär wird, ist das großartig. Aber das Wichtigste ist es,…