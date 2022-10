Mötley Crüe & Def Leppard gehen gemeinsam auf „World Tour“

Mötley Crüe haben ihre Reuniontour in den USA kürzlich erfolgreich hinter sich gebracht. Nun kündigen die Glam-Metaller — METAL HAMMER berichtete bereits über die Gedankenspiele dazu — „The World Tour 2023“ an. In deren Rahmen spielen Drummer Tommy Lee, Sänger Vince Neil, Gitarrist Mick Mars und Bassist Nikki Sixx sogar drei Konzerte in Deutschland. Mit von der Partie sind überdies die Briten Def Leppard.

Blut geleckt

So stehen am 25. und 27. Mai sowie am 3. Juni Gastspiele in Mönchengladbach, München und Hannover an. „Es hat uns unglaublich viel Spaß gemacht, diesen Sommer im Rahmen der Stadiontournee in Nordamerika zu spielen“, heißt es in einem zugehörigen Statement von Mötley Crüe diesbezüglich. „Und jetzt brennen wir darauf, die Show mit ‚The World Tour 2023‘ auch in anderen Teilen der Welt zu präsentieren. Crüeheads in Lateinamerika und Europa: Macht euch bereit! Denn als nächste seid ihr dran — und wir können es kaum erwarten, euch alle kommendes Jahr wiederzusehen!“

Darüber hinaus kommentiert Joe Elliott von Def Leppard: „Nachdem wir mit unserer gigantischen Sommertournee durch die USA und Kanada dieses Jahr endlich wieder auf Tour gehen konnten, sind wir mehr als begeistert darüber, kommendes Jahr mit dieser fantastischen Show in vielen Städten der Welt auftreten zu können, mit dem Europa-Auftakt in Sheffield, wo für uns vor 45 Jahren alles begann. Wir freuen uns wahnsinnig darauf, euch bald wiederzusehen!“ Der Ticket-Vorverkauf startet am 28. Oktober.

Mötley Crüe & Def Leppard — „The World Tour 2023“

25.05. Mönchengladbach, Sparkassenpark

27.05. München, Königsplatz

03.06. Hannover, Expo-Plaza

