Stadiontour von Mötley Crüe spielt 173,5 Mio. Dollar ein

Die Entscheidung, die Band zu wieder zusammenzubringen und auf Stadiontournee durch die Vereinigten Staaten von Amerika zu gehen, war für Mötley Crüe goldwert. Dies belegt nun ein Bericht des Branchenagazins „Billboard“. Demzufolge haben Nikki Sixx und Co. während der gesamten Konzertreise, die die Musiker mittlerweile komplett gespielt haben, 1,3 Millionen Tickets verkauft. Doch damit nicht genug: Damit haben die Glam-Metaller 173,5 Millionen Dollar eingenommen. Freilich verbleibt das nicht alles bei Mötley Crüe.

Gelddruckmaschine

Denn außerdem traten ja noch Def Leppard, Poison und Joan Jett & The Blackhearts auf. Nichtsdestotrotz war das die finanziell erfolgreichste Gastspielreise für das Quartett. Als größter lokaler Markt für die vier Formationen stellte sich Boston heraus. Dort gaben sich die Musiker zwei Mal die Ehre — am 5. und 6. August 2022. Unter dem Strich standen danach 64.000 abgesetzte Eintrittskarten und Einnahmen ins Höhe von 9,3 Millionen Dollar. In Charlotte (North Carolina), Denver (Colorado), Glendale (Arizona) und Inglewood (Kalifornien) nahmen Mötley Crüe sogar pro Abend mehr als 6 Millionen Dollar ein. Durchschnittlich hat der Tourtross 4,96 Millionen Dollar pro Show erwirtschaftet bei 37.520 verkauften Tickets.

Zuerst wollten Mötley Crüe sich jedoch gar nicht wiedervereinigen. Bassist Nikki Sixx schilderte jüngst ein Gespräch mit Drummer Tommy Lee. „Ich meinte zu ihm: ‚Sie reden darüber, dass wir auf Tour gehen.‘ Er sagte: ‚Nein.‘ Denn wir wollten zu dem stehen, was wir gesagt haben. Doch dann wurden es 16 und letztlich 36 Stadien. Im 36. Stadion befinden wir uns gerade. So ist es gekommen. Nächstes Jahr und das Jahr darauf stehen dann weitere 120 Termine oder so an. Daher sind wir dankbar dafür, dass wir zugesagt haben.“

Mötley Crüe-Schlagzeuger Lee schloss sich seinem Band-Kollegen an: „Es ist ist verrückter Kram. Ich unterschreibe einfach das, was Nikki sagt. Die Dankbarkeit dafür, in der Lage zu sein, das zu machen, ist riesig. Denk einmal darüber für eine Sekunde nach: Sag mir eine Band, die dieselben Originalmitglieder hat und dies so lange macht. Viel Glück.“

