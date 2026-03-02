Lamb Of God-Frontmann Randy Blythe spricht gerne über tiefgründige Themen, so auch über das drohende Aussterben der menschlichen Spezies.

Lamb Of God-Frontmann Randy Blythe betrachtet existenzielle Themen häufig aus einer fundiert wissenschaftlichen Perspektive. So auch die Frage nach dem Tod. Wie der Musiker im Interview mit ‘Let There Be Talk’ erklärt, sei die drohende Apokalypse zwar noch Ewigkeiten entfernt, allerdings habe er auch nicht vor, in Bälde abzutreten. Kein Ende in Sicht „Wenn ich komisch drauf bin und mich existenzielle Angst packt, versuche ich, die Dinge in einem größeren Zusammenhang zu sehen“, sagte Blythe. „Und im Moment ist das schwer, weil alles so verdammt negativ ist. Aber es ist so: Ich werde bald 55. Vor ein paar hundert Jahren…