Die Pop Punk-Formation Alkaline Trio muss sich schon wieder von ihrem Schlagzeuger Atom Willard verabschieden.

Schlagzeuger Atom Willard ist zwei Jahre nach seinem Einstieg bei Alkaline Trio auch schon wieder draußen. In einem Statement auf Instagram gab er bekannt, dass er und die Band um Frontmann Matt Skiba getrennte Wege gehen würden. Seine ehemaligen Band-Kollegen haben sich seit Veröffentlichung des Posts noch nicht dazu geäußert. In Anbetracht der Weltlage In Willards Statement heißt es: "In Anbetracht dessen, was gerade auf der Welt passiert und falsch läuft, mag das hier unerheblich wirken. Aber nicht für mich. Ich habe mich von Alkaline Trio getrennt. Danke an alle, die meine Zeit mit ihnen so fantastisch gemacht haben. Ich bin…