Amon Amarth kündigen die „The Allfather Awakens“-Headline-Tour 2026 in UK und Europa an mit Support von Orbit Culture und Soilwork.

Die schwedischen Viking-Metal-Titanen Amon Amarth brechen im Herbst 2026 zu einer monumentalen Live-Offensive auf, mit der sie Großbritannien und Europa im Sturm erobern werden. Die rein schwedische Invasion wird von der aufstrebenden Death Metal-Macht Orbit Culture und den legendären Melodic Death-Metallern Soilwork flankiert – gemeinsam entfesseln sie die volle Wucht der "The Allfather Awakens Tour"! Nach einem triumphalen Sommer auf hoher See – mit Auftritten an der Seite von Slayer in Cardiff und London sowie einer US-Tour mit Pantera – kehren Amon Amarth mit einer vollkommen neuen, spektakulären Bühnenproduktion zurück. Die treue Gefolgschaft erwartet eine Produktion voller Ritual und Feuer,…