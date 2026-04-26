Das neue, zwölfte Album ENGINES OF DEMOLITION sticht aus der konstanten Qualitätsware, die Zakk Wylde veröffentlicht, heraus.

Das komplette Interview mit Zakk Wylde findet ihr in der METAL HAMMER-Aprilausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Gibt es für dich so etwas wie ein Schlüssel-Riff auf dem neuen Album? Da gibt es ein paar. ‘Lord Humungus’ etwa hat ein großartiges Riff. Einfach aufgrund seiner AC/DC-artigen Einfachheit. Das ist eine große Kunst. Auch wenn ich gerne Mahavishnu Orchestra und solche Sachen höre und den Fusion-Aspekt sowie die Fortschrittlichkeit und Komplexität solcher Musik zu schätzen weiß. Selbst dort, so irre das auch alles ist,…