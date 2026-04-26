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Orcutt Shelley Miller live in Düdingen 01.05.2026

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Künstler: Orcutt Shelley Miller

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Black Label Society: Am Anfang war das Riff
Black Label Society
Das neue, zwölfte Album ENGINES OF DEMOLITION sticht aus der konstanten Qualitätsware, die Zakk Wylde veröffentlicht, heraus.
Das komplette Interview mit Zakk Wylde findet ihr in der METAL HAMMER-Aprilausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Gibt es für dich so etwas wie ein Schlüssel-Riff auf dem neuen Album? Da gibt es ein paar. ‘Lord Humungus’ etwa hat ein großartiges Riff. Einfach aufgrund seiner AC/DC-artigen Einfachheit. Das ist eine große Kunst. Auch wenn ich gerne Mahavishnu Orchestra und solche Sachen höre und den Fusion-Aspekt sowie die Fortschrittlichkeit und Komplexität solcher Musik zu schätzen weiß. Selbst dort, so irre das auch alles ist,…
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