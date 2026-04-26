Korn machen im Oktober und November in sechs deutschen Städten gehörig Lärm - zusammen mit unter anderem Architects.

Sie sind einer der Vorreiter des Nu Metal — und klingen in diesem Spektrum immer noch ganz und gar einzigartig. Davon kann man sich im Herbst ein weiteres Mal live überzeugen, denn Korn beehren ihre Fans im Oktober und November mit einer großen Hallentournee. Dabei machen Frontmann Jonathan Davis, Bassist Ra Díaz, Schlagzeuger Ray Luzier sowie die Gitarristen James „Munky“ Shaffer und Brian „Head“ Welch in Stuttgart, München, Köln, Hamburg, Hannover und Berlin Halt. Wie es sich für eine Formation dieses Status gehört, kommen Korn nicht alleine rum — das Quintett hat ein paar namhafte Supportacts im Gepäck. So fahren…