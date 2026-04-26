Beast In Black-Gitarrist Anton Kabanen möchte Prioritäten setzen und setzt deswegen die aktuelle Tournee mit Helloween aus.

Beast In Black müssen auf ihrer aktuellen Nordamerika-Tour mit Helloween auf ihren Gründer und Gitarristen Anton Kabanen verzichten. Dieser möchte sich lieber einem neuen Beast In Black-Album widmen, das schon länger in Arbeit ist. In einem Statement auf Instagram erläutert der Finne seine Beweggründe näher. Prioritäten setzen Dort heißt es: "Ohne weitere Umschweife muss ich euch leider mitteilen, dass ich meine Band-Kollegen nicht auf die Nordamerika-Tour begleiten kann. Ich muss zurückbleiben, weil es für das neue Album, an dem noch gearbeitet wird, absolut unerlässlich ist. Die Arbeit an diesem Album war von ständigen Ablenkungen, Herausforderungen, Umwegen und Problemen geprägt, die den…