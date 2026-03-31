Geoff Tate verrät vorab einige Details zur Geschichte hinter dem für Mai angekündigten Konzeptalbum OPERATION: MINDCRIME III.

Am 3. Mai hat das Warten auf den dritten Teil der OPERATION: MINDCRIME-Albumtrilogie ein Ende. Während die erste Single ‘Power’ quasi schon in den Startlöchern steht, verrät Mastermind und einstiger Queensrÿche-Frontmann Geoff Tate gegenüber The Metal Voice ein bisschen zum thematischen Inhalt des Silberlings. Eine andere Perspektive „Es ist ein Thema, das mich schon immer interessiert hat“, beginnt Tate seine Ausführungen. „Die Geschichte dieser drei Charaktere – Nikki, Dr. X und Schwester Mary. Ein faszinierendes Dreieck… Die Beziehung zwischen ihnen ist wirklich interessant. Nikkis Geschichte wurde in MINDCRIME I und II bereits ausführlich erzählt. Aber über Dr. X ist so gut…