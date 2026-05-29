Judas Priest feiern ihre glorreiche Karriere mit einem Best Of-Sampler, der im Sommer auf die Märkte dieser Welt kommt.

Auch wenn sich Judas Priest im Herbst ihrer Karriere befinden, haben die britischen Metal-Götter derzeit wahrlich einen Lauf. Insofern verwundert es sich nicht, dass Rob Halford und Co. mit einer Veröffentlichung auf ihr gesamtes Schaffen zurückblicken. So wird das Quintett im Sommer eine Greatest Hits-Compilation rausbringen: THE BEST OF JUDAS PRIEST erscheint am 19. Juni 2026 über Sony Music. Stählerne Instanz Die Zusammenstellung kommt in zwei verschiedenen Versionen: Die CD wird 16 Tracks umfassen, die Schallplatte zehn Lieder. Mit von der Partie sind natürlich zeitlose Klassiker wie ‘Breaking The Law’, ‘You’ve Got Another Thing Coming’, ‘Electric Eye’, ‘Turbo Lover’ und…