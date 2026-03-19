Freudige Nachrichten im Hause Osbourne: Ozzys und Sharons jüngster Spross Jack ist zum fünften Mal Vater geworden.

Jack Osbourne und seine Frau Aree Gearhart haben via Instagram die Geburt ihres zweiten gemeinsamen Kindes bekanntgegeben. Geboren am 5. März, erhielt die Kleine den Namen Ozzy Matilda Osbourne – nach ihrem verstorbenen Großvater, dem legendären Black Sabbath-Frontmann Ozzy Osbourne. Der Kreislauf des Lebens Erst im Dezember 2025 verkündete Jack die Schwangerschaft seiner Frau öffentlich in einem Interview mit The Sun. „Es ist fantastisch“, meinte er damals. „Wir freuen uns riesig. Es war gewissermaßen geplant, muss ich sagen. Es kam vielleicht etwas früher als erwartet. Aber es ist definitiv etwas, das wir uns gewünscht haben. Und irgendwie ist es passiert,…