Sacramentum-Sänger Nisse Karlén hat sich im Alter von 50 Jahren das Leben genommen, wie seine Band in den Sozialen Medien mitteilt.

Der Frontmann der schwedischen Black Metal-Formation Sacramentum, Nisse Karlén, weilt nicht mehr unter uns. Seine Band-Kollegen posteten eine Mitteilung auf ihren Sozialen Kanälen. Dort heißt es, dass der Sänger infolge eines langen Kampfes mit seiner psychischen Gesundheit diese Welt verlassen hat. Sacramentum schreiben: "Mit tiefer Trauer teilen wir die herzzerreißende Nachricht, dass unser lieber Freund, Band-Kollege und einer der Gründer von Sacramentum, Nisse Karlén, verstorben ist. Er entschied sich aufgrund seiner Probleme mit seiner psychischen Gesundheit diese Welt zu verlassen." Bitte um Privatsphäre Die Band erbittet in dieser schweren Zeit Ruhe und bedankt sich bei Karlén: "Wir bitten nun freundlich um…