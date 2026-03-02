Toggle menu

Primitive Man live in Hamburg 06.05.2026

Künstler: Primitive Man

Nevermore: Die neue Besetzung steht fest
Nevermore-Gitarrist Jeff Loomis (hier mit Arch Enemy, Hamburg, edel-optics.de Arena, 30.10.2022)
Die wiedervereinigten Nevermore haben einen Vertrag bei Reigning Phoenix Music unterschrieben. Ein erstes Konzert im neuen Line-up ist ebenfalls angesetzt.
Als Nevermore-Sänger Warrel Dane 2017 verstarb, war die Zukunft der Band lange Zeit ungewiss. Sein Tod bedeutete noch im selben Jahr die Auflösung. 2024 fanden sich der frühere Gitarrist Jeff Loomis und Schlagzeuger Van Williams jedoch wieder zusammen, um einen Neustart zu wagen. Nun hat die wiedervereinigte Truppe zudem eine neue Label-Heimat gefunden. Ein erstes Konzert für die neue Besetzung ist ebenfalls angesetzt. Neustart für Nevermore Jeff Loomis und Van Williams äußern sich zu dem neuen Kapitel in der Geschichte von Nevermore. „Wir freuen uns riesig, bekanntgeben zu können, dass Nevermore offiziell bei Reigning Phoenix Music unter Vertrag stehen! Von…
