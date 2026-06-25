Nachdem beim Iron Maiden-Konzert in Paris zwischenzeitlich die Lichter ausgegangen waren, hat sich die Band hierzu zu Wort gemeldet.

Nachdem es beim Stelldichein von Iron Maiden am Montag, den 22. Juni 2026 in Paris einen Stromausfall gegeben hatte, haben sich Steve Harris, Bruce Dickinson und Co. nun diesbezüglich zu Wort gemeldet. Nach zwei Gastspielen im Vorjahr wollte das Sextett das Konzert aufzeichnen, um es zu einem späteren Zeitpunkt als Live-Film zu veröffentlichen. Grund noch unklar Circa 50 Minuten nach dem Start der Darbietung — gegen Ende von ‘2 Minutes To Midnight’ — "brachte ein kompletter Stromausfall alles zum Stillstand", berichten Iron Maiden. Weiter zitieren sie die französische Tageszeitung Le Figaro: „Die Behörden untersuchen, ob der Ausfall mit der extremen…