Zakk Wylde bei Pantera-Reunion dabei

Shinedown wollen ihren Fans den Herbst versüßen und kommen im November für vier Termine nach Deutschland. METAL HAMMER präsentiert!

Nachdem Shinedown kürzlich bereits die US-Dates ihrer "Planet Zero World Tour" ankündigten, macht die Band nun auch die Fans in Europa glücklich. Im Herbst werden die Multiplatin-Rocker aus Florida ihr neues Album ausgiebig in unseren Breiten vorstellen und dabei viermal in Deutschland Halt machen. Köln, Berlin, Offenbach und München stehen auf dem Programm, außerdem war zuvor bereits eine Headlinershow in Hamburg für Juni bestätigt gewesen (09.06. Hamburg, edel-optics.de Arena), die wenige Tage nach den Auftritten von Shinedown bei Rock am Ring/Rock im Park (03.-05.06.) stattfindet. Das neue, insgesamt siebte Studioalbum PLANET ZERO erscheint am 1. Juli, bislang wurden die Lead-Single…