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Künstler: Puffer

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Iron Maiden: Ex-Mitglied für Hall Of Fame nachnominiert
Iron Maiden 1995 vor dem Aufnahmestudio von Steve Harris
Die Rock & Roll Hall Of Fame hat einen weiteren Musiker, der einst Mitglied von Iron Maiden war, nachträglich aufgestellt.
Iron Maiden sind dieses Jahr als einzige richtige Heavy Metal-Band für die Aufnahme in die ruhmreiche Rock & Rock Hall Of Fame nominiert. Eine Personalie rief hierbei allerdings Fragen hervor — bis jetzt. Denn der fehlende Musiker wurde nun im Stillen ohne großes Aufsehen nachnominiert. Es handelt sich hierbei um Blaze Bayley, der von 1994 bis 1999 die "air raid siren" Bruce Dickinson bei den Eisernen Jungfrauen am Mikrofon vertrat. Positives Signal? Dass Bayley bislang außen vor gelassen wurde, stieß bei nicht wenigen Fans auf Unverständnis. Unter anderem regte sich Eddie Trunk darüber auf. Der bekannte US-amerikanische Radiomoderator bezeichnete die…
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