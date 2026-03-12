Tony Dolan alias Demolition Man war 1989-1992 kurzzeitig Frontmann von Venom. Ein Wiedersehen mit früheren Mitgliedern gibt es laut ihm aber wohl nicht.

Inzwischen gibt es drei Bands, die unter dem Namen Venom Musik machen. Frontmann Cronos führt mit neuen Musikern die Original-Band an. Die früheren Mitglieder Mantas (Bass) und Abbadon (Schlagzeug) planen aktuell gemeinsam Jubiläums-Shows zum 45. Geburtstag des Debütalbums WELCOME TO HELL (1981). Und der zwischenzeitliche Venom-Frontmann Tony „Demolition Man“ Dolan, der für PRIME EVIL (1989), TEMPLE OF ICE (1991) und THE WASTE LANDS (1992) den Gesang übernommen hatte, betreibt ebenfalls einen entsprechenden Ableger unter dem Namen Venom Inc. Da fällt es schwer, den Überblick zu behalten. Doch Dolan äußerte sich nun darüber, wie die Chancen stehen, dass alle ehemaligen Band-Mitglieder…