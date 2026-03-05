Slash bricht schon bald mit Guns N' Roses zur nächsten Welttournee auf. Vorher hat er allerdings ein Album mit Myles Kennedy fertiggestellt.

Myles Kennedy ist ein umtriebiger Künstler. 2024 hat er mit THE ART OF LETTING GO ein neues Soloalbum veröffentlicht, vor wenigen Wochen erst mit ALTER BRIDGE (hier Review lesen) das aktuelle Werk der gleichnamigen Band. Auch mit Slash, mit dem er seit 2012 Musik unter dem Banner Slash Featuring Myles Kennedy & The Conspirators veröffentlicht, scheinen die Pläne voranzuschreiten. Wie der Guns N' Roses-Gitarrist erklärte, befindet sich das kommende Album bereits in den letzten Zügen. Endspurt „Es ist fertig. Wir haben gerade den Mix abgeschlossen. Ich habe die Tracklist gestern fertiggestellt. Es ist ein Wahnsinnsalbum. Wir freuen uns riesig darauf,…