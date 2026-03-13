Es ist kaum zu glauben, aber LOOK OUTSIDE YOUR WINDOW hat tatsächlich ein Veröffentlichungsdatum. Einen Haken gibt es dennoch.

Mal ehrlich: Eigentlich war man schon fast geneigt, LOOK OUTSIDE YOUR WINDOW als ein Phantom oder gar einen schlechten Scherz von Slipknot anzusehen. Über mehrere Jahre hinweg versprach Perkussionist M. Shawn Crahan alias „Clown“ Zeitfenster für die Veröffentlichung der Platte – nur, um dann doch wieder alles zu verschieben. Vielen Fans riss der Geduldsfaden, und Crahans Aussagen diesbezüglich wurden schon gar nicht mehr erst genommen. Das mysteriöse Album kommt Nun ist jedoch die große Liste der Veröffentlichungen zum diesjährigen Record Store Day publik geworden. Dort ist tatsächlich LOOK OUTSIDE YOUR WINDOW für den 18. April mit aufgelistet. Allerdings erscheint das…