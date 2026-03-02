Toggle menu

Räuber live in Jüchen 04.07.2026

Adresse:
Schloss Dyck, Jüchen

Künstler: Räuber

Ort: Schloss Dyck, Jüchen

Karte und Anfahrt

Mustaine, Hetfield & Ulrich arbeiten stets an ihrer Beziehung
Dave Mustaine von Megadeth (l.) und James Hetfield von Metallica bei einer 'Big Four'-Show am 10. Dezember 2011 in San Francisco
Dave Mustaine, James Hetfield und Lars Ulrich befassen sich laut dem Megadeth-Chef andauernd mit ihrem Verhältnis.
Weil Megadeth auf ihrem finalen, Band-betitelten Studioalbum (das an diesem Freitag, den 23. Januar 2026 erscheint) den Metallica-Klassiker ‘Ride The Lightning’ neu interpretieren, muss Bandboss Dave Mustaine in Interviews noch mehr Fragen zu seiner vorherigen Gruppe beantworten als sonst. So auch im Gespräch bei SPIN.com. Nicht immer nur motzen Als der SPIN-Redakteur anmerkte, dass es den Anschein hat, dass Mustaine "heutzutage ein ziemlich angenehmes Verhältnis mit den Metallica-Jungs" hat, antwortete "Megadave": "James und ich haben neulich über irgendetwas geredet. Und ich sagte: ‚Es gibt deine Version, es gibt meine Version, und es gibt die Wahrheit. Ich glaube, dass die Wahrheit die…
