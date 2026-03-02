John Corabi, der bekanntermaßen 1992 Vince Neil am Mikrofon von Mötley Crüe ersetzte, blickt mit gespaltener Meinung zurück auf jene Zeit.

John Corabi (unter anderem The Dead Daisies, Ex-Ratt) vertrat 1992 bis 1997 Vince Neil als Sänger der Glam-Metaller Mötley Crüe. Heutzutage blickt der Musiker mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf diese für ihn prägende Zeit zurück. Im Interview mit dem Celebrity Jobber-Podcast reflektiert er sein Engagement bei Mötley Crüe. Schlüsselmoment Auf die Frage, ob er das Job-Angebot als Schlüsselmoment in seiner Karriere bezeichnen würde, antwortete Corabi: "Natürlich. Rückblickend hat mich das erst ins Rampenlicht gerückt. Hätte ich das mit The Scream (Corabis Band vor Mötley Crüe - Anm.d.Red.) irgendwann auch geschafft? Möglich. Das ist schwer zu sagen. Aber diese…