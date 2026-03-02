Yungblud hat die dritte Ausgabe seines eigenen Open Airs, dem Bludfest, angekündigt. Diesmal sind ein paar Sachen anders.

Yungblud hat 2024 sein eigenes Festival ins Leben gerufen: Das Bludfest fand bislang zweimal statt — beide Mal in der Milton Keynes Bowl im Vereinigten Königreich. Für die diesjährige Auflage hat der britische Durchstarter nun ein paar Veränderungen angekündigt. So wird das Open Air nicht mehr in Großbritannien über die Bühne gehen, sondern an einer anderen Location im östlichen Europa — und zwar im Park 360 in Hradec Králové in der Tschechischen Republik. Für die Fans Weiterhin wird das Bludfest erneut nur einen Tag dauern, der genaue Termin fällt auf den 27. Juni 2026. Doch zum ersten Mal haben Festivalgänger…