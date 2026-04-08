Phil Campbell lebt nicht mehr. Der frühere Motörhead-Gitarrist ist vergangene Nacht im Alter von nur 64 Jahren gestorben.

So hätte das Wochenende wahrlich nicht starten müssen. Aber es hilft nichts: Wir müssen Abschied von einem weiteren Metal-Urgestein nehmen. Der einstige Motörhead-Gitarrist Philip Anthony „Wizzö“ Campbell (oder einfach nur kurz: Phil Campbell) lebt nicht mehr. Dies hat seine Familie in den Sozialen Medien bekannt gegeben. Der Waliser starb viel zu jung und wurde lediglich 64 Jahre alt. Kürzlich hatte er bereits einige Konzerte im Frühling aus gesundheitlichen Gründen verschieben müssen. Große OP "Mit großer Traurigkeit müssen wir den Tod unseres geliebten Vaters Philip Anthony Campbell verkünden, der vergangene Nacht friedlich verstorben ist — nach einem langen und tapferen Kampf…