Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Die Metal-Alben der Woche vom 31.10. mit Avatar, The Other, Mystic Circle u.a.

albenderwoche-NeuesFormat_1282x721
Foto: METAL HAMMER. All rights reserved.
von
Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 31.10. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Creeper und Deez Nuts.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Die Metal-Alben der Woche vom 31.10. mit Avatar, The Other, Mystic Circle u.a.

  • Aephanemer
    1 von 13
    Aephanemer UTOPIE
  • Avatar
    2 von 13
    Avatar DON’T GO IN THE FOREST
  • Creeper
    3 von 13
    Creeper SANGUIVORE II: MISTRESS OF DEATH
  • DeezNuts
    4 von 13
    Deez Nuts SAUDADE
  • DespisedIcon
    5 von 13
    Despised Icon SHADOW WORK
  • EmpireDrowns
    6 von 13
    Empire Drowns ENDLESS NIGHTS
  • Gazpacho
    7 von 13
    Gazpacho MAGIC 8-BALL
  • Howling
    8 von 13
    Howling Giant CRUCIBLE & RUIN
  • Mystic
    9 von 13
    Mystic Circle HEXENBRAND 1486
  • Other
    10 von 13
    The Other ALIENATED
  • PrimitiveMan
    11 von 13
    Primitive Man OBSERVANCE
  • Spite
    12 von 13
    Spite NEW WORLD KILLER
  • Stillbirth
    13 von 13
    Stillbirth SURVIVAL PROTOCOL
Previous Image Next Image

Avatar

Wollte das Quintett bislang stets auf möglichst vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzen (unter anderem Theatralik, Horror, Groove Metal, Avantgarde und Prog Metal), haben die Göteborger ihren stilistischen Eklektizismus auf ihrem mittlerweile zehnten Studioalbum zwar gewiss nicht abgelegt, aber… (Hier weiterlesen)

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Don'T Go in the Forest
Don'T Go in the Forest Für € 14,99 bei Amazon kaufen

The Other

Mit (fast) komplett reformiertem Line-up hat das Quartett nicht allein die Personalkarten neu gemischt. (Hier weiterlesen)

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Alienated (Purple Lp) [Vinyl LP]
Alienated (Purple Lp) [Vinyl LP] Für € 22,99 bei Amazon kaufen

Mystic Circle

Authentischer will man sein, respektvoller. Kritiker sahen früher den Bogen zum Kitsch oft etwas überspannt, aber HEXENBRAND 1486 wirkt deutlich reifer als die Frühwerke der Band. (Hier weiterlesen)

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Hexenbrand 1486
Hexenbrand 1486 Für € 15,99 bei Amazon kaufen

Spotify Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Novemberausgabe.

***

Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.musik-magazine.de/metal-hammer

Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.musik-magazine.de/metal-hammer-kat/shop

***
Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

teilen
mailen
teilen

Themen

Alben Avatar Mystic Circle Neuerscheinungen Releases The Other Veröffentlichungen
Die Metal-Alben der Woche vom 26.09. mit Amorphis, Rage u.a.
albenderwoche-NeuesFormat_1282x721
Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 26.09. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Mors Principium Est und Vintersorg.
Amorphis "Es ist in der Tat beeindruckend, auf welch hohem Niveau Amorphis stetig abliefern. Nach der Trilogie (bestehend aus UNDER THE RED CLOUD (2015), QUEEN OF TIME (2018) und HALO (2022)) kommt mit BORDERLAND nun wieder ein eigenständiges Werk. Nicht nur Sänger Tomi Joutsen zeigt erneut, was er kann. Klar singend in der leicht poppigen Eröffnungsnummer ‘The Circle’ oder mit tiefen Growls in der darauffolgenden Wuchtbrumme ‘Bones’ – Joutsen packt gleich zu Beginn der neuen Platte sein Repertoire auf den Tisch." (Hier weiterlesen) Rage "Was zur Hölle ist derzeit im Hause Rage los? Nach dem Doppelschlag AFTERLIFELINES von 2024 bringt…
Weiterlesen
Zur Startseite