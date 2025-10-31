Die Metal-Alben der Woche vom 31.10. mit Avatar, The Other, Mystic Circle u.a. 1 von 13 Aephanemer UTOPIE

2 von 13 Avatar DON’T GO IN THE FOREST

3 von 13 Creeper SANGUIVORE II: MISTRESS OF DEATH

4 von 13 Deez Nuts SAUDADE

5 von 13 Despised Icon SHADOW WORK

6 von 13 Empire Drowns ENDLESS NIGHTS

7 von 13 Gazpacho MAGIC 8-BALL

8 von 13 Howling Giant CRUCIBLE & RUIN

9 von 13 Mystic Circle HEXENBRAND 1486

10 von 13 The Other ALIENATED

11 von 13 Primitive Man OBSERVANCE

12 von 13 Spite NEW WORLD KILLER

13 von 13 Stillbirth SURVIVAL PROTOCOL Previous Image Next Image

Wollte das Quintett bislang stets auf möglichst vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzen (unter anderem Theatralik, Horror, Groove Metal, Avantgarde und Prog Metal), haben die Göteborger ihren stilistischen Eklektizismus auf ihrem mittlerweile zehnten Studioalbum zwar gewiss nicht abgelegt, aber… (Hier weiterlesen)

Mit (fast) komplett reformiertem Line-up hat das Quartett nicht allein die Personalkarten neu gemischt. (Hier weiterlesen)

Mystic Circle

Authentischer will man sein, respektvoller. Kritiker sahen früher den Bogen zum Kitsch oft etwas überspannt, aber HEXENBRAND 1486 wirkt deutlich reifer als die Frühwerke der Band. (Hier weiterlesen)

