Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Mystic Circle HEXENBRAND 1486

Black Metal, ROAR/Edel (8 Songs / VÖ: 31.10.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
5/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Das dritte Album seit der Wiedervereinigung von Mystic Circle hat sich thematisch zum Teil dem Malleus Maleficarum verschrieben, dem historischen Leitwerk der Hexenverfolgung. Authentischer will man sein, respektvoller. Kritiker sahen früher den Bogen zum Kitsch oft etwas überspannt, aber HEXENBRAND 1486 wirkt deutlich reifer als die Frühwerke der Band. Gut, die Texte zu ‘Boogeyman’ oder ‘Blutschande Unzucht Sodomie’ sind ein wenig peinlich, aber irgendwie gehört das auch zum Flair, irgendwie ist das auch so gewollt. Und musikalisch gibt es nichts zu kichern. Die Scheibe ist fett produziert, die Songs sauber arrangiert und dargeboten, und auch die Gastauftritte von Sarah Jezebel Deva (Ex-Cradle Of Filth, The Kovenant) oder Karo Hafke (Umbra et Imago) verleihen dem Ganzen klangliche Abwechslung. HEXENBRAND 1486 kann sich hören lassen, wirkt erfrischend ­eigenständig und ist objektiv gesehen das bislang stärkste Album der Band.

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
Hole dir die aktuelle METAL HAMMER-Ausgabe als PDF-Download
Die METAL HAMMER-Novemberausgabe 2025: Iron Maiden, Sabaton, Saltatio Mortis u.a.
Jetzt kannst du dir den Weg zum Kiosk sparen: Die aktuelle METAL HAMMER-Ausgabe gibt es monatlich neu zum Herunterladen als PDF.
Liebe Headbanger! Wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, um euch jetzt noch einfacher mit der regelmäßigen Dosis „Maximum Metal“ versorgen zu können. Wer nicht mehr raus kommt oder sich den Weg zum Kiosk sparen möchte, soll deshalb nicht auf die aktuellen Reviews, hammerharten Interviews und schwermetallischen Specials im METAL HAMMER verzichten müssen. METAL HAMMER als Download Ihr könnt die brandaktuelle Ausgabe des METAL HAMMER ganz simpel herunterladen – im PDF-Format, zum Sparpreis, und via kinderleichter Zahlung. Lade dir hier den neuen METAL HAMMER für nur 5 Euro (mit Kreditkarte oder Paypal) herunter. Heftbestellung Du hältst das Heft lieber in…
Weiterlesen
Zur Startseite