Amorphis-Gitarrist Esa Holopainen sprach in einem neuen Interview über das neue Album BORDERLINE und den Produzentenwechsel.

Mittlerweile ist es bereits über einen Monat her, dass das neue Amorphis-Album BORDERLAND unsere Ohren beglückte. Die Finnen stießen im September auf offene Ohren und erhielten mit ihrem bereits 15. Album eine bombastische METAL HAMMER-Wertung von sechs Punkten. In einem neuen Interview mit Stormbringer TV sprach Gitarrist Esa Holopainen nun erneut über BORDERLAND. Zufrieden und glücklich Auf die Frage, wie die Reaktionen von Presse und Fans ausfielen, antwortete er: "Die Meinungen waren sehr positiv. Ich glaube die meisten Rezensionen, die uns erreicht haben, waren sehr gut und zufrieden." Er fuhr fort: "Ich bin sehr froh darüber, wie BORDERLAND am Ende…