Schlagzeuger Jay Weinberg kann sich immer noch keinen wirklichen Reim auf seine Entlassung bei Slipknot machen.

Der einstige Slipknot-Schlagwerker Jay Weinberg hat in einem aktuellen Interview mit dem US-amerikanischen Rolling Stone noch einmal über seine Demission bei den Maskenmetallern gesprochen. Sein finales Konzert mit Corey Taylor und Co. zockte der Filius von Bruce Springsteen-Drummer Max Weinberg am 3. November 2023 auf dem Hell & Heaven Festival im mexikanischen Toluca. Kurz danach klingelte das Telefon. Aus dem Nichts "Ich bin am Morgen nach der Heimreise von unserer letzten gemeinsamen Show aufgewacht", beginnt Weinberg seine Rekapitulation der Ereignisse. "Und ich erhielt einen Anruf vom Manager der Band, in dem er darüber informiert hat, dass sie die Entscheidung getroffen…