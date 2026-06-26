Rock am Ring und Co. sind längst mehr als Musikfestivals. Für die Deutsche Telekom sind sie Bühnen für Marke, Technologie und gesellschaftliche Teilhabe; Chief Brand Officer Ulrich Klenke erklärt, warum Musik ein zentraler Baustein der globalen Markenstrategie ist.

Bands wie Iron Maiden, Linkin Park, Limp Bizkit und Co. ziehen Zehntausende auf Sommer-Open-Airs. Doch Festivals sind längst mehr als Musikveranstaltungen; sie sind kulturelle Ereignisse, emotionale Markenerlebnisse und Knotenpunkte für viralen Content. Wenn die Deutsche Telekom bei Rock am Ring, dem Wacken Open Air oder Lollapalooza als Partner auftritt, geht es daher längst nicht mehr um klassische Logoplatzierungen oder reine Reichweite. Welche entscheidende Rolle Musik und Popkultur für eine globale Marke spielen, warum Authentizität für Sponsoren über Erfolg oder Misserfolg entscheidet und wie sich die Beziehung zwischen Unternehmen, Festivals und Musikszene verändert hat, darüber spricht Ulrich Klenke, Chief Brand Officer…