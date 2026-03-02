Zeiht euch hier den Trailer zum aufschlussreichen Dokumentationsstreifen ‘Billy Idol Should Be Dead’ rein!

Kürzlich hat die Rock & Rock Hall Of Fame die Nominierungen für die diesjährige Einführung bekanntgegeben. Neben Iron Maiden, The Black Crowes und allerhand Pop-, Soul- und Hip-Hop-Acts wie Jeff Buckley, Mariah Carey, Phil Collins, Melissa Etheridge, Lauryn Hill, INXS, Joy Division beziehungsweise New Order, New Edition, Pink, Sade, Shakira, Luther Vandross und Wu-Tang Clan darf sich auch Billy Idol Chancen ausrechnen. Meteorhafter Aufstieg Zur Feier seiner Nominierung für die Ruhmeshalle des Rock hat die Achtziger Jahre-Ikone nun den Trailer für die offizielle Dokumentation ‘Billy Idol Should Be Dead’ veröffentlicht. Regie bei dem Film hat kein Geringerer als der dreimalige Grammy-Preisträger Jonas Åkerlund, den man von seinen…