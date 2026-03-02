Cro-Mags-Gründer und Bassist Harley Flanagan zeigt sich trotz turbulenter Vergangenheit offen für eine Reunion mit ehemaligen Mitgliedern.

Interne Konflikte, eine Messerstecherei, Rechtsstreitigkeiten um den Band-Namen – so etwa lässt sich die Historie von Cro-Mags auf unschöne Weise zusammenfassen. Vermutlich tragen derlei Vorkommnisse jedoch auch zum Image und Erfolg der New Yorker Hardcore-Legenden bei. Anfang der Achtziger gründete Harley Flanagan zusammen mit Gitarrist Dave Stein und Schlagzeuger Dave Hahn die Band. Kurz nach der Gründung stieß Sänger John Joseph hinzu. 1986 brachte das Quartett sein Debütwerk THE AGE OF QUARREL heraus. Anlässlich des 40. Jubiläums nahm Flanagan erst kürzlich einige der darauf enthaltenen Stücke neu auf, die auch im Dokumentarfilm ‘Wired For Chaos’ zu hören sind. Alles Schlechte…