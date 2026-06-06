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Saga live in Worpswede 24.04.2027

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Künstler: Saga

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Rage Against The Machine: 30 Jahre Zweitwerk EVIL EMPIRE
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Am 30. Jahrestag der Veröffentlichung des Rage Against The Machine-Zweitwerks EVIL EMPIRE reisen wir zurück und rollen seine Geschichte auf.
Als Rage Against The Machine am 16. April 1996 ihr zweites Album EVIL EMPIRE über Epic Records veröffentlichten, war die Welt mehr als bereit für die Scheibe. Genau deshalb schlug die Platte ein wie eine Blendgranate. Vier Jahre lang hatten Fans auf neues Material gewartet, ausgehungert nach dem Debüt, das die Band praktisch über Nacht zu Ikonen des politisch aufgeladenen Crossover machte. Doch hinter den Kulissen brodelte es: musikalische Richtungsstreits, unterschiedliche Einflüsse, kreative Reibung. Gitarrist Tom Morello formulierte es später diplomatisch in der Tageszeitung The Deseret News: Man habe "die richtige Kombination unserer sehr diversen Einflüsse finden müssen". Am Ende einigte…
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