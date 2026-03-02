Die Melo Death-Ikonen Dark Tranquillity waren zunächst nicht begeistert davon, mit der Göteborg-Szene in einen Topf geworfen zu werden.

Dark Tranquillity-Frontmann Mikael Stanne reflektiert im Interview mit Chiles Futuro-Radio die Geburtsstunde des klassischen Göteborg-Stils. Dabei offenbart er, dass Dark Tranquillity damals gar nicht so begeistert von der Popularität des Sammelbegriffs waren. Göteborg-Sound Er erklärt: "Wir haben es einfach nicht gesehen. Wir waren Freunde, und Göteborg ist einfach eine kleine Stadt. Wir leben nah beieinander und sind schon befreundet, seit wir Teenager waren. Aber natürlich haben wir alle zur gleichen Zeit im selben Studio unsere Alben aufgenommen. Es ergibt nur Sinn, dass das alles zusammengeschmissen wird. Wir haben darüber einfach nie nachgedacht. Erst als wir angefangen haben, auf Tournee zu gehen…