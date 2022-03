Halestorm und Z2 Comics veröffentlichen ‘Hyde Manor’-Graphic Novel

Anlässlich des zehnten Jubiläums der 2012 erschienenen Halestorm-EP HELLO, IT’S MZ HYDE und der anknüpfenden LP THE STRANGE CASE OF… bringt die Rock-Band gemeinsam mit Z2 Comics die Graphic Novel ‘Hyde Manor’ auf den Markt. Und zwar schon heute, am 24. März 2022.

Empfehlung der Redaktion Judas Priest: SCREAMING FOR VENGEANCE als Graphic Novel Heavy Metal Das 1982 erschienene Judas Priest-Opus SCREAMING FOR VENGEANCE soll im Juli 2022 als neu interpretiertes Graphic Novel auf den Markt kommen. Das Comic-Unternehmen ist speziell für seine Zusammenarbeit mit renommierten Künstlerinnen und Künstlern der Musik-Branche bekannt. Mitarbeitende aus dem grafischen und schriftstellerischen Bereich greifen die erzählerischen Inhalte kultträchtiger Alben auf und kreieren entsprechende Bilderbücher für das haptische Erlebnis. So auch in diesem Fall.

‘Hyde Manor’ handelt von den Halestorm-Mitgliedern, die in den heruntergekommenen Hallen eines Anwesens auf unheimliche Doppelgänger treffen. Spiegelbilder beginnen, sich unabhängig zu bewegen, Fotografien verwandeln sich in üble Prophezeiungen. Zahlreiche obskure Dinge geschehen, die die Band in den Wahnsinn treiben. Die Geschichte knarrt und windet sich mit düsteren Enthüllungen und spiegelt die Halestorm-Diskografie dichterisch wider.

Der Halestorm-Krimi

„Ich bin so unglaublich aufgeregt, dass es endlich so weit ist“, so Halestorm-Frontfrau Lzzy Hale. „Wir bringen eine Graphic Novel heraus! Aus der Feder unserer wunderbaren, knallharten Freunde, den Winner Twins, und unter Mitwirkung einiger unserer Lieblingskünstler. Die Geschichte führt in eine widersprüchliche Welt aus Gut und Böse. Ein epischer Kampf zwischen Dunkelheit und Licht. Ist es die Wahrheit? Ist es Fantasie? Du entscheidest.“

Empfehlung der Redaktion King Diamond: Koop mit Z2 Comics für ABIGAIL-Graphic Novel Comic King Diamond ist zurück und bringt Neuigkeiten mit. Auch Horror- und Gruselfans können sich nach dieser Ankündigung 2021 besonders auf Halloween freuen. Co-Autorin Brianna Winner kommentiert: „Wir lieben die Musik von Halestorm schon seit vielen Jahren, und es ist uns eine große Ehre, eine Welt und eine Geschichte zu erschaffen, die auf ihrer Arbeit basiert. Wir wollten eine Geschichte erschaffen, die nicht nur ihre Musik, sondern auch ihre individuellen Persönlichkeiten widerspiegelt.Die Graphic Novel wird ein düsterer, paranormaler Krimi sein, in dem die Band-Mitglieder die Hauptrolle spielen.“

Z2 Comics und Halestorm präsentieren ‘Hyde Manor’ sowohl im Softcover- als auch im Hardcover-Format sowie als übergroße Hardcover-Deluxe-Ausgabe. Alison Sampson liefert das Coverdesign. Die Deluxe-Editionen enthalten außerdem Kunstdrucke, die von Egidija Guobyte zur Verfügung gestellt werden sowie eine zweiseitige Lzzy Hale/Mz. Hyde-Münze, eine Mz. Hyde-Sonderausgabe der Collector’s Card und ein exklusives Halestorm-‘Hyde Manor’-Kartendeck. Bestellt euer Exemplar noch heute!