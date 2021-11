Judas Priest: SCREAMING FOR VENGEANCE als Graphic Novel

auch interessant

Z2 Comics knüpfen sich ein weiteres Metal-Kultalbum für ihre episch-graphischen Bestreben vor: SCREAMING FOR VENGEANCE von Judas Priest ist das neueste Graphic Novel-Projekt der Firma. Bereits Dios HOLY DIVER sowie King Diamonds ABIGAIL fanden ihren Weg in die Hände der Comic-Schmiede. Und auch in Judas Priests 1982 erschienenem SCREAMING FOR VENGEANCE sieht der Verlag Sci-Fi-Potenzial.

SCREAMING FOR VENGEANCE bei Amazon bestellen

Empfehlung der Redaktion King Diamond: Koop mit Z2 Comics für ABIGAIL-Graphic Novel Comic King Diamond ist zurück und bringt Neuigkeiten mit. Auch Horror- und Gruselfans können sich nach dieser Ankündigung 2021 besonders auf Halloween freuen. Das Team hinter dem Werk setzt sich aus renommierten Künstlern zusammen. Denn die Graphic Novel wurde von Z2 Senior Editor Rantz A. Hoseley und Neil Kleid geschrieben, der vor allem für sein 2004 erschienenes ‘Ninety Candles’ bekannt ist. Für die Zeichnungen war Christopher Mitten verantwortlich, der sich in vergangenen Jahren mit seiner Arbeit im Hellboy-Universum etablieren konnte. Hoseley erzählt: „Ich kann gar nicht genug betonen, was für eine Inspiration Judas Priest für mich persönlich gewesen sind. Ich war bereits ein Fan der Band, als SCREAMING FOR VENGEANCE herauskam. Aber niemand war auf die Wirkung vorbereitet, die dieses Album mit sich brachte. Dieses unglaubliche Coverdesign? Diese Songs? Dieses Album wurde mein täglicher Soundtrack und kreativer Treibstoff, bis zu dem Punkt, an dem ich die Kassette in meinem Auto verschliss. Zu einem Projekt beitragen zu können, das von diesen Liedern inspiriert ist, die mir so viel bedeuten? Nun, das ist eine Ehre und eine Verantwortung, die ich sehr ernst nehme.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Z2 Comics (@z2comics)

Im Juli 2022 soll es so weit sein

Aber worum geht’s eigentlich? So lautet die offizielle Zusammenfassung des Buchs: „In 500 Jahren wird ein Ring von Städten hoch über der Oberfläche einer toten Welt kreisen, kontrolliert von einer herrschenden Elite, die ihre Macht durch Manipulation und Brutalität aufrechterhält. Als ein naiver Ingenieur versehentlich den Status Quo mit seiner lebenswichtigen wissenschaftlichen Entdeckung bedroht, einem Blutstein [Anspielung auf ‘Bloodstone’], wird er von jenen, denen er vertraute, verraten und auf den zerstörten Planeten unter ihm verbannt. In den Trümmern und der Trostlosigkeit einer kaputten Welt, in der jeder Tag ein Kampf ums Überleben ist, muss er sich entscheiden, ob er sein neues Leben im Exil akzeptiert … oder nach Rache schreit.“

Empfehlung der Redaktion Sabaton bringen Brettspiel „A Battle Through History“ auf den Markt Heavy Metal, Power Metal Sabaton kooperieren mit der italienischen Spielefirma Scribabs, um das Brettspiel „A Battle Through History: An Adventure With Sabaton“ herauszubringen. Das Buch ist in verschiedenen Formaten erhältlich. Zu den Hard- und Softcover-Ausgaben gibt es limitiert vorrätige SCREAMING FOR VENGEANCE-Vinyl-LPs. Der vielleicht coolste Clou für Metalheads ist eine Ausgabe, die eine Harzstatue des Hellion enthält, so der Name des Todesadlers, der das Cover des Albums ziert. Die Platin-Edition, die satte 500 Dollar (452,86€) kostet, kommt mit all dem, einem Aufnäher, einem Pin-Set und einem Poster.

‘Screaming For Vengeance’ wird voraussichtlich im Juli 2022 gedruckt und veröffentlicht, aber Vorbestellungen sind ab sofort über die Webseite von Z2 Comics möglich.