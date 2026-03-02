Lorna Shore, Tarja, Alter Bridge u.v.a.: Wir empfehlen Metal-Konzerte, -Tourneen und -Festivals im Februar 2026. Termine und Tickets!

Die größten, spannendsten, härtesten Tourneen und Konzerte im Februar 2026 – präsentiert von METAL HAMMER. Alle Live-Termine findet ihr übersichtlich im gedruckten Magazin (inklusive zahlreicher aktueller Ticket-Verlosungen!), auf unserer Website und im METAL HAMMER-Ticketshop. Lorna Shore + Whitechapel + Shadow Of Intent + Humanity’s Last Breath – Tour 2026 Nach einer Reihe gefeierter Festival-Auftritte – darunter eindrucksvolle Shows bei Hellfest, Rock am Ring und Rock im Park – kehren Lorna Shore Anfang 2026 mit einer umfangreichen Headlinertour durch Europa und das Vereinigte Königreich zurück. Seht hier die Bildergalerie aus München. >> alle Infos und Tickets zur Tournee – Alter Bridge…