Das Desertfest Berlin 2026 findet im Mai in der Berliner Columbiahalle und dem Columbia Theater statt. Sieben weitere Bands wurden angekündigt.

METAL HAMMER präsentiert: Desertfest Berlin Datum 14. bis 16. Mai 2026 Veranstaltungsort Das Desertfest Berlin wird in der Columbiahalle und dem Columbia Theater in Berlin stattfinden. Adresse: Columbiadamm 13-21 10965 Berlin Preise & Tickets Tickets ab 169,90 Euro gibt es auf der Website des Festivals. Bands Neu hinzugekommende Bands gefettet. Blackwater Holylight Cardiel Crippled Black Phoenix The Dharma Chain Dope Purple Earthless EF Fomies Fuzz Sagrado Håndgemeng Hermano High Desert Queen King Buffalo Monsterwatch Mother’s Cake Nebula Pelican Red Fang Rotor Russian Circles Skloss Steak The Sword Truckfighters Zerre Running Order Weitere Informationen --- Bestens informiert…