Obwohl die Doku ‘Iron Maiden: Burning Ambition’ von der Band handelt, war sie selbst nicht an der Produktion der Doku beteiligt.

Der kommende Iron Maiden-Dokumentarfilm ‘Iron Maiden: Burning Ambition’ schlägt weiter Wellen. In der Radiosendung „Trunk Nation With Eddie Trunk“ machte Steve Harris jetzt deutlich, dass ‘Iron Maiden: Burning Ambition’ zwar von Iron Maiden handelt, jedoch unabhängig von der Band produziert wurde. Die Iron Maiden-Mitglieder waren lediglich als Interview-Partner beteiligt, hatten jedoch keinen direkten Einfluss auf die inhaltliche Gestaltung. Steve Harris erklärt: „Ja, wir haben mitgewirkt, Interviews gegeben und so weiter – wir haben gemacht, was sie von uns wollten. Aber wenn wir es selbst gemacht hätten, wären wir es wohl etwas anders angegangen, und mehr sage ich dazu nicht.“ Im…