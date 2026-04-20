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Sevendust live in München 27.11.2026

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Adresse:
Nachtwerk Club, München

München

Künstler: Sevendust

Ort: Nachtwerk Club, München

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Iron Maiden stellen klar: Ihre Geschichte, fremd erzählt
Iron Maiden
Obwohl die Doku ‘Iron Maiden: Burning Ambition’ von der Band handelt, war sie selbst nicht an der Produktion der Doku beteiligt.
Der kommende Iron Maiden-Dokumentarfilm ‘Iron Maiden: Burning Ambition’ schlägt weiter Wellen. In der Radiosendung „Trunk Nation With Eddie Trunk“ machte Steve Harris jetzt deutlich, dass ‘Iron Maiden: Burning Ambition’ zwar von Iron Maiden handelt, jedoch unabhängig von der Band produziert wurde. Die Iron Maiden-Mitglieder waren lediglich als Interview-Partner beteiligt, hatten jedoch keinen direkten Einfluss auf die inhaltliche Gestaltung. Steve Harris erklärt: „Ja, wir haben mitgewirkt, Interviews gegeben und so weiter – wir haben gemacht, was sie von uns wollten. Aber wenn wir es selbst gemacht hätten, wären wir es wohl etwas anders angegangen, und mehr sage ich dazu nicht.“    Im…
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