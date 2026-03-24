Das neueste Album des deutschen Gitarristen und Song-Schreibers Axel Rudi Pell heißt GHOST TOWN und präsentiert gewohnt relaxten Hard Rock.

Das komplette Interview mit Axel Rudi Pell findet ihr in der METAL HAMMER-Aprilausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Gibt es ein Geheimrezept für die ungewöhnlich stabile Besetzung der Axel Rudi Pell Band, obwohl mit Johnny Gioeli, Bobby Rondinelli und Ferdy Doernberg international renommierte Musiker dabei sind? Axel Rudi Pell: Das Geheimnis ist, dass wir nicht ständig aufeinander hocken. Wenn wir alle in derselben Stadt leben und uns zwei-, dreimal pro Woche im Proberaum treffen würden, wäre die Band schon längst nicht mehr zusammen.…