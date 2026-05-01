Frontmann Caleb Shomo will sich selbst und seiner Kunst mit Beartooth treu bleiben. Egal, was Kritiker daran auszusetzen haben.

Beartooth-Mastermind Caleb Shomo macht sein Ding. Das stellt er auch in einem aktuellen Interview mit Full Metal Jackie klar. Außerdem offenbart er, dass Beartooth ihr neues Album schon komplett im Kasten haben. Jetzt müssen nur noch die Details der Veröffentlichung geklärt werden. Ehrliche Kunst Darauf angesprochen, wie er mit Kritik und Hass von enttäuschten Fans umgehe, antwortet der Musiker: "Wenn ich ehrlich bin, ist das ihre Entscheidung. Ich mache diese Kunst nicht nur, um Fans zu gewinnen oder für finanziellen und kritischen Erfolg. Besonders in Bezug auf ‘Free’ mache ich das eigentlich nur für mich selbst. Ich mache das, damit…