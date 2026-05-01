Das Vorwort der METAL HAMMER-Ausgabe 05/2026 von Chefredakteur Sebastian Kessler über die Titel-Story und weitere große Themen.

Für die Ewigkeit Liebe Metalheads, 2001 steht nicht nur für die Odyssee im Weltraum, sondern auch das Aufbäumen und Explodieren der Metal-Welt. ‘Left Behind’ und ‘Chop Suey!’ ballern in jeder härteren Rock-Disco und auf jeder Metal-Party – Slipknot und System Of A Down sind auf einmal riesig! Damals reizvoll neu, gehören beide Songs und die zugehörigen Alben IOWA und TOXICITY heute zum Kanon der Rock-Geschichte: wegweisende Werke, die den Klang ihrer Zeit, des Jahrzehnts, vielleicht sogar des Jahrhunderts prägen und repräsentieren, Metal dekonstruieren und zu etwas Neuem zusammensetzen. Dabei haben Slipknot und System Of A Down jeweils ganz unterschiedliche Herangehensweisen,…