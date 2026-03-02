Toggle menu

Slope live in Bausendorf-Olkenbach 23.07.2026

Adresse:
Riez, Bausendorf-Olkenbach

Bausendorf-Olkenbach

Webseite: www.riez.de/

Künstler: Slope

Ort: Riez, Bausendorf-Olkenbach

Karte und Anfahrt

Weitere Konzerte in Bausendorf-Olkenbach

Nothing More feuern Crew-Mitglied nach Vorwürfen
nothing-more-mitsubishi-electric-halle-november-2015-s-fleischer-26
Die Modern-Metaller Nothing More haben nach Vorwürfen eines sexuellen Übergriffs ein Crew-Mitglied gefeuert.
Nothing More sind zuletzt eher durch die extremen politischen Aussagen ihres Sängers Jonny Hawkins aufgefallen. Nun bezieht die Band in einer Instagram-Story Stellung in Bezug auf Vorwürfe, die gegen ein Crew-Mitglied gemacht wurden. Besagtes Mitglied wurde laut Stellungnahme der Band mit sofortiger Wirkung gefeuert. Vorwürfe Am 7. Februar veröffentlichte Morgan Dunbar einen Facebook-Post, in dem sie schildert, dass sie sich bei einem Nothing More-Konzert mit Zach Bonin getroffen habe. Bonin war Crew-Mitarbeiter der Band. Sie sei betrunken gewesen und wäre im Laufe des Abends "handlungsunfähig" geworden. Das könne sie sich aber nicht mit ihrem Alkoholkonsum erklären. Dennoch sei es in…
Weiterlesen
