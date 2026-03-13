Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Snuggle live in Neustrelitz 28.05.2026

teilen
mailen
teilen

Künstler: Snuggle

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Metallica: MASTER OF PUPPETS zum Teil beschleunigt im Studio
Die Metallica-Musiker Cliff Burton, Lars Ulrich, James Hetfield und Kirk Hammett bei einer Foto-Session am 1. februar 1985 im Royal Oak Music Theatre in Michigan
Bei MASTER OF PUPPETS haben Metallica im Studio etwas getrickst — um den Sound präziser, aggressiver und brillanter zu machen.
Heute vor genau 40 Jahren erschien das vielleicht beste Thrash Metal-Album aller Zeiten: MASTER OF PUPPETS von Metallica. Darauf liefern die "Four Horsemen" in unnachahmlicher Manier ab — James Hetfield,  Lars Ulrich, Kirk Hammett und Cliff Burton gelang der wohl perfekte Mix aus Brutalität, Epik und Gefühl. Und was die Musiker an ihren Instrumenten machen, verdient sowieso maximale Hochachtung. Besonders die Rhythmusgitarren von "Papa Het", der mit seinem Downpicking [Saitenanschlag nur nach unten — Anm.d.A.] einen Standard setzte, gelten noch immer als sehr anspruchsvoll nachzuspielen. Die Musik wollte es Doch in Teilen haben Metallica den Longplayer gar nicht in Originalgeschwindigkeit…
Weiterlesen
Zur Startseite