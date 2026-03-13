Bei MASTER OF PUPPETS haben Metallica im Studio etwas getrickst — um den Sound präziser, aggressiver und brillanter zu machen.

Heute vor genau 40 Jahren erschien das vielleicht beste Thrash Metal-Album aller Zeiten: MASTER OF PUPPETS von Metallica. Darauf liefern die "Four Horsemen" in unnachahmlicher Manier ab — James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett und Cliff Burton gelang der wohl perfekte Mix aus Brutalität, Epik und Gefühl. Und was die Musiker an ihren Instrumenten machen, verdient sowieso maximale Hochachtung. Besonders die Rhythmusgitarren von "Papa Het", der mit seinem Downpicking [Saitenanschlag nur nach unten — Anm.d.A.] einen Standard setzte, gelten noch immer als sehr anspruchsvoll nachzuspielen. Die Musik wollte es Doch in Teilen haben Metallica den Longplayer gar nicht in Originalgeschwindigkeit…